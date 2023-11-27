Мар'яна Безугла, яка постійно виступає як "торпеда" для провокацій та скандалів, спрямованих проти ЗСУ, що підривають морально-психологічний стан українських військових, сьогодні вчергове озвучила свої голослівні та нічим не підкріплені обвинувачення на адресу українського командування і Головнокомандувача ЗСУ, атаку проти якого вона цілеспрямовано проводить вже не перший місяць з періодичними вкидами, відволікаючи на себе увагу українських і світових ЗМІ. І такі дії з боку політикині стають підґрунтям для чуток про "розкол українського суспільства" і нібито про супротив політичної верхівки та армії.

Ці дії також вкладаються у канву підривної діяльності РФ на Заході з метою зриву постачання озброєння та фінансової допомоги Україні.

Нагадуємо також, що саме Мар'яна Безугла була авторкою скандального законопроєкту № 7351, який за її пропозицією надавав право командирам самостійно убивати військовослужбовців за невиконання наказів без будь-яких доведених обставин, також, у ЗМІ, оцінений як спроба відновити сталінські методи смертної кари в Україні. Метою такого законопроєкту було зіштовхнути українських солдатів і офіцерів, знизити боєздатність української армії та в перспективі спричинити громадянську війну і протистояння. Що стало б подарунком для РФ.

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Аналітики міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, які з 2014 року стикаються та аналізують інформаційні операції з боку країни-агресора РФ, а також проводять OSINT і фактчекінг, звертають увагу, що якщо проаналізувати новий провокаційний допис Мар'яни Безуглої, то видно, що вона намагається грати на емоціях людей, яким не відомо, що ніхто з командирів ЗСУ, включаючи Головнокомандувача, не має доповідати Мар’яні Безуглій про стратегічні плани, бо вона всього лише заступниця голови Комітету і не бере участі у Ставці Верховного Головнокомандувача. Ба більше, вона не має ні відповідної військової освіти, ні відповідних рівнів допуску до державної таємниці.

Її дії періоду повномасштабного вторгнення вказують, що їй не тільки не можна довіряти якісь військові плани, а і напроти – її треба якнайдалі тримати від армії та розвідки, бо вона методично та цілеспрямовано веде підривну діяльність, яка розхитує стійкість української армії та України загалом в умовах війни.

Джерело

Про автора. Роман Бурко, український військовий журналіст і засновник спільноти InformNapalm.

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