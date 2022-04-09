На звільнених від окупантів територіях Харківщини фіксують такі ж звірства, як в Бучі. Людей спалювали живцем, – голова ОВА

Про це повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"На звільнених від окупації територіях Харківської області фіксуємо такі ж звірства росіян стосовно мирного населення, як у Бучі. Мародери, ґвалтівники, вбивці жінок і дітей, їх не можна називати армією", – йдеться в дописі.

Зокрема, в селі Гусарівка Ізюмського району окупанти катували місцевих жителів, а після тривалого знущання трьох осіб спалили живцем. Серед загиблих є діти. Крім цього знайшли тіло фельдшера лікарні, руки чоловіка були зв'язані за спиною, його також катували військові Росії. Прямо посеред дороги росіяни з артилерії розстріляли авто, де знаходилася сім'я з дитиною.



Синєгубов додав, що частина жителів пропала безвісти, кількість ще встановлюється.