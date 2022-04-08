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Головна війна з Росією ЗСУ відганяють ворога від Харкова, загарбникам вже важче обстрілювати місто,- Корсунов
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ЗСУ відганяють ворога від Харкова, загарбникам вже важче обстрілювати місто,- Корсунов

8 квітня, 2022 п'ятниця
09:33
війна з Росією Харків

Боєць ТрО Харкова Юрій Корсунов повідомив, що ЗСУ просуваються до кордону Харківської області та виходять на кордон з Росією

Про це він розповів в етері Espreso TV.

“На жаль, обстріли Харкова продовжуються. Вчора (7 квітня, - ред.) влучили в АЗС, в житловому кварталі влучили в торгівельний центр, який не працює. Підіймалося полум‘я над містом. Головне, що ЗСУ відганяють ворога від міста, вже важче загарбникам обстрілювати наше місто. Наші військові просуваються, майже, до кордону Харківської області, виходять на кордон з Росією”, - повідомив Корсунов.

Боєць також додав, що зараз важливо, щоб українці відчували перемогу над ворогом.

“Спільно із військово-цивільним керівництвом міста зробити все, щоб люди відчували, що ми скоро переможемо ворога, що з кожним днем вільної української землі стає все більше. Щоб люди вірили, в першу чергу, в українське військо, яке кожного дня виконує свої обов‘язки”, - зауважив Корсунов.

Нагадаємо: станом на 7 квітня в Харківській області продовжується евакуація з міста Лозова та Барвінкового. Підстав для евакуації жителів Харкова наразі немає.

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Росія
Харкiв
війна
Харківщина
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