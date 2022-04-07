Підстав для евакуації жителів Харкова немає, – голова ОВА
Станом на 7 квітня в Харківській області продовжується евакуація з міста Лозова та Барвінкове. Підстав для евакуації жителів Харкова наразі немає
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Він зазначив, що в районі Олексіївки, Салтівки, ХТЗ окупанти знову з артилерії обстріляли житлові райони. У Харкові та районі –14 постраждалих, 1 жінка загинула.
"Ізюмський напрямок лишається критичним. Ворог буде намагатися перекинути туди велику кількість техніки, яку наші ЗСУ, повірте, знищують щодня", – додав Синєгубов.
Він також додав, що у Харківському районі сили спеціальних операцій ЗСУ знищили одну із ворожих установок "Град" разом з екіпажем.
- 7 квітня окупанти завдали авіаудару по шляхопроводу біля станції Барвінкове на Харківщині, заблоковані три евакуаційні потяги.
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