Підстав для евакуації жителів Харкова немає, – голова ОВА

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що в районі Олексіївки, Салтівки, ХТЗ окупанти знову з артилерії обстріляли житлові райони. У Харкові та районі –14 постраждалих, 1 жінка загинула.

"Ізюмський напрямок лишається критичним. Ворог буде намагатися перекинути туди велику кількість техніки, яку наші ЗСУ, повірте, знищують щодня", – додав Синєгубов.

Він також додав, що у Харківському районі сили спеціальних операцій ЗСУ знищили одну із ворожих установок "Град" разом з екіпажем.

7 квітня окупанти завдали авіаудару по шляхопроводу біля станції Барвінкове на Харківщині, заблоковані три евакуаційні потяги.