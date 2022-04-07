Окупанти завдали авіаудару по шляхопроводу біля станції Барвінкове на Харківщині, заблоковані три евакуаційні потяги
У Слов'янську та Краматорську заблоковано три евакуаційні поїзди через обстріл шляхопроводу на Донецькій залізниці
Про це йдеться у повідомленні голови "Укрзалізниці" Олександра Камишіна.
"Ворог завдав авіаудару по шляхопроводу біля станції Барвінкове, Донецька залізниця. Це єдиний контрольований Україною виїзд залізницею із таких міст, як Слов'янськ, Краматорськ та Лиман", – йдеться в повідомленні.
Наразі тимчасово заблокованими у Слов'янську та Краматорську залишилися три евакуаційні поїзди.
"Чекаємо на закінчення обстрілу для прояснення ситуації. Пасажирів заблокованих поїздів розміщуємо на вокзалі до уточнення ситуації", – додав голова "Укрзалізниці".
- Окупанти продовжують чинити тиск на мирне населення Харкова та знищувати цивільну інфраструктуру. У Балаклії від російського артобстрілу загинули троє людей, по Лозовій окупанти вдарили ракетами.
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