У Балаклії від російського артобстрілу загинули троє людей, по Лозовій окупанти вдарили ракетами
Російські загарбники продовжують чинити тиск на мирних людей у Харкові, вночі вдарили ракетами по Лозовій
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Телеграм.
"Окупанти продовжують чинити тиск на мирне населення Харкова та знищувати цивільну інфраструктуру. За добу ворог наніс 48 ударів із РСЗВ, артилерії та мінометів", – зазначив він.
Синєгубов додав, що харків'яни можуть отримати безкоштовно продукти харчування у відділеннях Нової пошти та Укрпошти. Із обласного гуманітарного штабу волонтери доставляють також адресну допомогу.
6 квітня російські загарбники обстріляли з артилерії Балаклію, внаслідок чого загинуло троє людей, багато будинків залишилися в руїнах.
Ніч була неспокійною для Лозової – три ракетні удари, без постраждалих. Місцева влада закликає людей у Лозовій та Барвінковому евакуйовуватися. Наразі вдалося виїхати 15 тисячам громадян.
"Зараз окупанти концентруються на східному напрямку від Харкова. Ми знаємо про всі маневри та скупчення сил в Ізюмському, Куп’янскому напрямах, де росіяни використовують залізницю", – написав Синєгубов.
- Нагадаємо, на Харківщині постійні обстріли, громадян закликають евакуюватись з лінії бойових дій.
- Верещук закликала мешканців Луганщини й Донеччини евакуйовуватися, поки є можливість. Також радять виїхати мешканцям Барвінкового та Лозової на Харківщині.
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