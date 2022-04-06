Верещук закликала мешканців Харківщини, Луганщини й Донеччини евакуйовуватися, поки є можливість
Мешканцям Харківщини, Луганщини та Донеччини краще переїхати по можливості в більш безпечні регіони через можливе загострення війни
Про це йдеться в релізі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"Керівники військових адміністрацій Харківщини, Луганщини та Донеччини просять населення покинути межі областей та роблять все, щоб евакуація відбулася організовано. Це потрібно зараз, бо потім люди опиняться під вогнем і загрозою загибелі", – сказала віцепрем'єр-міністерка - міністерка реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
"Вони нічого не зможуть зробити проти цього, і ми не зможемо допомогти. Бо зупинити вогонь буде практично неможливо. Потрібно евакуюватися, поки є така можливість. Наразі вона ще є", – наголосила міністерка.
Окупанти відвели війська з Київської та Чернігівської областей не зі своєї доброї волі, а через натиск української армії.
"Це був жест залізної волі нашої армії, влади і всього українського народу", - підкресила Верещук і додала, що слід готуватися до подальшого загострення.
- Нагадаємо, на Луганщині окупанти стягують техніку і за три-чотири дні будуть наступати.
- На Луганщині евакуювали понад 300 мешканців Гірського та Кремінної, попри недотримання росіянами режиму "тиші"
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