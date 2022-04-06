English Львів Головна
ua
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Понад 300 мешканців Гірського та Кремінної евакуювали під російськими обстрілами, - Луганська ОВА

Понад 300 мешканців Гірського та Кремінної евакуювали під російськими обстрілами, - Луганська ОВА

6 квітня, 2022 середа
12:42
війна з Росією евакуація

На Луганщині евакуювали понад 300 мешканців Гірського та Кремінної, попри недотримання росіянами режиму "тиші"

Про це повідомили в Луганській ОВА.

"Більше 300 жителів Гірського та Кремінної врятовані від "руського миру"", - розповів голова ОВА Сергій Гайдай.

Росіяни порушують режим "тиші" й у Попасній, і в Гірському. Обстріли тривали всю ніч і дотепер.

"Втім, із Гірської громади ми евакуювали вже 98 осіб до Новозолотарівки та вивозитемемо ще. Також понад 100 людей вже прямують автобусами до Дніпра. До залізничних вокзалів Донеччини доставлять 123 жителів Кремінної. Евакуація триває", - наголосив Сергій Гайдай.
 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Дніпро
евакуація
Луганщина
росіяни
Донеччина
обстріли
Сергій Гайдай
Кремінна
Гірське
режим "тиші"
Читайте також:
Розбита техніка окупантів
4 квітня, 2022 понедiлок
Отримавши відсіч на Півдні та Сході України, Путін може розширити театр військових дій і піти на Молдову,- Притула
6 квітня, 2022 середа
"Разом ми сила!", - у Генштабі показали, який вигляд має захоплена під час контрнаступальної операції техніка та боєприпаси до неї
Херсон окупанти
5 квітня, 2022 вiвторок
ЗСУ вже на підступах до Херсона. В радіусі 20 км ведуться тяжкі бої за місто, - депутат Херсонської облради
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.83
  • EUR
    Купівля 31.93
    Продаж 32.74
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
6 квітня
13:14
Володимир Жириновський
У Москві помер українофоб Володимир Жириновський
13:03
РФ поширює фейки про те, що Захід надає Україні застарілу та неякісну зброю, - Центр при РНБО
12:56
Греція
Греція видворяє 12 російських дипломатів
12:49
Олександр Усик
Деякі мої друзі зникли, інші - втратили будинки, знайомих та близьких, - Усик
12:40
Урсула фон дер Ляєн
"Російській владі доведеться відповісти за це": президентка Єврокомісії назвала воєнними злочинами вбивства цивільних у Бучі військовими РФ
12:35
Верховна Рада
У Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонують змінити географічні назви, що символізують РФ
12:24
Папа Римський розгорнув прапор України
Папа Римський засудив звірства росіян та розгорнув прапор України, який йому привезли з Бучі
12:22
Вугледар обстрілял жертви
У Вугледарі росіяни з артилерії обстріляли місце роздачі гумдопомоги, двоє людей загинуло, ще п'ятеро зазнали поранень, - Донецька ОВА
12:20
НБУ
Керівництво НБУ і посол у Вашингтоні Маркарова обговорили з очільником Федерального резерву США стабілізацію економіки України
12:14
міні-ярмарки Київ
У шести районах Києва 6 квітня працюють вісім мініярмарків
12:08
Фільм загиблого у Маріуполі литовського режисера вийшов онлайн
Фільм загиблого у Маріуполі литовського режисера Кведаравічуса вийшов онлайн. 50% від продажу квитків передадуть організаціям з евакуації українців
12:06
В Україні зараз підривають немовлят. Ми маємо про це говорити, - режисер "Армагедону" та "Трансформерів" Майкл Бей
12:05
окупанти
На Запоріжжі окупанти змушують медиків підписувати "контракти" на роботу з МОЗ РФ і не пропускають гумвантажі, - ОВА
11:52
Ексклюзив
бомбосховище
Все те, що має початок, має і кінець,- Троненко
11:48
Ексклюзив
знищена ворожа техніка
Максим Розумний: Що нам робити з Росією?
11:45
Марк Міллі
Американський генерал попередив, що війна України з Росією може тривати роками
11:44
РФ використовує завербованих політиків США для поширення дезінформації, - Центр при РНБО
11:44
Шарль Мішель
Санкції проти російських нафти і газу рано чи пізно потрібно буде запроваджувати, - голова Євроради Мішель
11:39
Рубіжне
Міський голова Рубіжного здає росіянам українських активістів, - голова Луганської ОВА
11:36
Київщина
На Київщині в Іванківській, Димерській та Поліській громадах - гуманітарна катастрофа, – голова ОВА
11:31
комуналка
У Міненерго запевнили, що не будуть підвищувати тарифи на газ і електроенергію
11:28
Vestas
Найбільший у світі виробник турбін Vestas залишає російський ринок
11:23
Гуманітарні коридори евакуація
В Україні погоджено 11 гуманітарних маршрутів на 6 квітня, - Верещук
11:16
Енергоатом показав аерозйомку окопів, що окупанти вирили в Зоні відчуження біля ЧАЕС
11:14
Ексклюзив
Владімір Путін
Це Росія, російська культура створила такого Путіна, який сьогодні воює з Україною, - співзасновник КримSOS Алієв
11:12
Латвія заморозила російської нерухомості на €100 млн
11:05
яхта "Lady Anastasia"
Нідерланди заблокували 14 російських яхт, – ЗМІ
10:57
Петер Сійярто
"Українським лідерам час припинити ображати угорців": МЗС Угорщини викликало посла України через заяви влади
10:51
ракета рф
Російські окупанти завдали ракетного удару по Вінниччині
10:39
Сергій Братчук
Росіяни активно здійснюють повітряну розвідку над Одещиною, але українська ППО блокує їх, - речник ОВА
10:35
Джордж Камбосос
Абсолютний чемпіон світу пообіцяв провести бій з Ломаченком
10:34
евакуація
Укрзалізниця 6 квітня продовжить евакуацію людей з Краматорська та Слов'янська: розклад потягів
10:33
Володимир В’ятрович
В'ятрович: незаконне відключення Еспресо, Прямого і 5 каналу - це ослаблення України, Зеленський має виправити ситуацію
10:28
Заступник очільника ОПУ Татаров міг просунути рішення про відключення "Еспресо", "5 каналу", "Прямого" та допоміг втекти з України Медведчуку, - Центр протидії корупції
10:23
Ексклюзив
окупанти
Єдиний спосіб вберегтись від зґвалтування – не потрапляти окупантам на очі, – психологиня дала поради, як запобігти насильству
10:18
окупанти
З початку повномасштабної війни РФ втратила близько 18 600 військових, 684 танки, 332 системи артилерії, 150 літаків і 135 гелікоптерів, - Генштаб ЗСУ
10:01
Маріуполь
У Маріуполі погіршується гуманітарна ситуація: понад 160 тис. мешканців не мають доступу до води, тепла й медицини, - британська розвідка
10:00
Ексклюзив
посівна аграрії
Посівна кампанія в Україні проходить з проблемами забезпечення матеріально-технічних ресурсів, - Висоцький
09:38
Ексклюзив
міна
Окупанти маскують вибухові пристрої під іграшки та залишають їх на дитячих майданчиках, - Березенко
09:26
окупанти
Перестраховються: росіяни риють окопи на кордоні з Харківською областю
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV