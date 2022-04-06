Понад 300 мешканців Гірського та Кремінної евакуювали під російськими обстрілами, - Луганська ОВА

Про це повідомили в Луганській ОВА.



"Більше 300 жителів Гірського та Кремінної врятовані від "руського миру"", - розповів голова ОВА Сергій Гайдай.



Росіяни порушують режим "тиші" й у Попасній, і в Гірському. Обстріли тривали всю ніч і дотепер.



"Втім, із Гірської громади ми евакуювали вже 98 осіб до Новозолотарівки та вивозитемемо ще. Також понад 100 людей вже прямують автобусами до Дніпра. До залізничних вокзалів Донеччини доставлять 123 жителів Кремінної. Евакуація триває", - наголосив Сергій Гайдай.



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