Понад 300 мешканців Гірського та Кремінної евакуювали під російськими обстрілами, - Луганська ОВА
На Луганщині евакуювали понад 300 мешканців Гірського та Кремінної, попри недотримання росіянами режиму "тиші"
Про це повідомили в Луганській ОВА.
"Більше 300 жителів Гірського та Кремінної врятовані від "руського миру"", - розповів голова ОВА Сергій Гайдай.
Росіяни порушують режим "тиші" й у Попасній, і в Гірському. Обстріли тривали всю ніч і дотепер.
"Втім, із Гірської громади ми евакуювали вже 98 осіб до Новозолотарівки та вивозитемемо ще. Також понад 100 людей вже прямують автобусами до Дніпра. До залізничних вокзалів Донеччини доставлять 123 жителів Кремінної. Евакуація триває", - наголосив Сергій Гайдай.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.83
-
EUR
Купівля 31.93Продаж 32.74
- Актуальне
- Важливе