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Головна війна з Росією На Луганщині окупанти стягують техніку і за три-чотири дні будуть наступати, - Сергій Гайдай

На Луганщині окупанти стягують техніку і за три-чотири дні будуть наступати, - Сергій Гайдай

6 квітня, 2022 середа
13:45
війна з Росією окупанти гармата

На Луганщині російське командування не полишає спроб повністю захопити область, після стягнення достатньої кількості техніки та військових, за кілька днів очікується наступ

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Попасну зранку б‘ють з «градів» та авіації. Евакуація проходить під гуркіт ворожих гармат. 60% Рубіжного контролюють росіяни, екс-мер-зрадник допомагав взяти місто, здавав всю інформацію. Прорватися вглиб міста орки не можуть, щоденні атаки залишаються без успіху і з численними втратами ворога. Також триває стягування техніки та вбивць, за 3-4 дні орки будуть наступати. Українські захисники готові зустрічати непроханих відвідувачів Луганщини, зустрінемо «гостинно»", - написав Сергій Гайдай.

Також губернатор додав, що в Лисичанську ще залишається близько 30 тисяч мешканців, в Сєвєродонецьку менше.

"Офіційно за понад 40 днів війни евакуйовано орієнтовно 30 тисяч, порахувати кількість виїздів людей власним транспортом - поки неможливо", - написав Гайдай.

  • На Луганщині евакуювали понад 300 мешканців Гірського та Кремінної, попри недотримання росіянами режиму "тиші"

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Новини
Луганщина
окупанти
Сергій Гайдай
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