На звільненій Харківщині розгорнуть мобільні шпиталі, - Ляшко

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, цитує МОЗ.

Він зазначає, що на звільнених територіях уже розпочали роботу команди медицини катастроф, які допомогу як стаціонарно, так і мобільними бригадами, відвідуючи населені пункти. Також зараз визначають потреби в критично важливих препаратах та формують гуманітарні вантажі.

"Також наразі визначаємо потребу у критично важливих лікарських засобах: інсулінах, гіпотензивних, препаратах тиреоїдної групи та формуємо гуманітарні вантажі. У територіальних громадах, де лікарні не мають можливості функціонувати або потрібно їх посилити, будемо розгортати з партнерами мобільні шпиталі", - сказав Ляшко.

Зазначається, що одразу після звільнення Харківщини, працівники МОЗ провели "медичне рекогносцирування". Завдяки цьому з'ясовували, яких медичних послуг потребує населення.

Також результати рекогносцирування показали, що у кожній територіальній громаді медичні заклади мають значні пошкодження, деякі майже повністю зруйновані. Зокрема в Балаклійській громаді у місцевій лікарні лишилося п'ять лікарів на близько 15 тис. населення. Вони працюють у пристосованих приміщеннях, тому що приміщення лікарні заміноване та зруйноване, обладнання знищене та розграбоване російськими окупаційними військами. Троє лікарів надають первинну мединчу допомогу. Раніше їх було 25. Окрім того, в громаді відсутнє електро-, водо- та теплопостачання, також є проблеми із мобільним зв’язком та доступом до інтернету

Шевченківська громада також має проблеми зі зв'язком. Крім того, є гостра потреба в амбулаторних лікарях. Лікарня в Ізюмі майже вщент зруйнована та не може функціонувати.

"За результатами медичного рекогносцирування та профільної наради в МОЗ вже ухвалюються рішення щодо відновлення чи посилення медичної інфраструктури шляхом залучення додаткових команд медицини катастроф з її подальшим відновленням. Наразі в область вже доставили необхідні лікарські засоби", - зазначають на сайті МОЗ.

17 вересня окупанти обстріляли Чугуїв на Харківщині, унаслідок чого загинула 11-річна дівчинка.