На звільненій Харківщині розгорнуть мобільні шпиталі, - Ляшко
Мобільні шпиталі збираються розгорнути у звільнених громадах Харківської області, де лікарні не мають можливості відновити роботу
Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, цитує МОЗ.
Він зазначає, що на звільнених територіях уже розпочали роботу команди медицини катастроф, які допомогу як стаціонарно, так і мобільними бригадами, відвідуючи населені пункти. Також зараз визначають потреби в критично важливих препаратах та формують гуманітарні вантажі.
"Також наразі визначаємо потребу у критично важливих лікарських засобах: інсулінах, гіпотензивних, препаратах тиреоїдної групи та формуємо гуманітарні вантажі. У територіальних громадах, де лікарні не мають можливості функціонувати або потрібно їх посилити, будемо розгортати з партнерами мобільні шпиталі", - сказав Ляшко.
Зазначається, що одразу після звільнення Харківщини, працівники МОЗ провели "медичне рекогносцирування". Завдяки цьому з'ясовували, яких медичних послуг потребує населення.
Також результати рекогносцирування показали, що у кожній територіальній громаді медичні заклади мають значні пошкодження, деякі майже повністю зруйновані. Зокрема в Балаклійській громаді у місцевій лікарні лишилося п'ять лікарів на близько 15 тис. населення. Вони працюють у пристосованих приміщеннях, тому що приміщення лікарні заміноване та зруйноване, обладнання знищене та розграбоване російськими окупаційними військами. Троє лікарів надають первинну мединчу допомогу. Раніше їх було 25. Окрім того, в громаді відсутнє електро-, водо- та теплопостачання, також є проблеми із мобільним зв’язком та доступом до інтернету
Шевченківська громада також має проблеми зі зв'язком. Крім того, є гостра потреба в амбулаторних лікарях. Лікарня в Ізюмі майже вщент зруйнована та не може функціонувати.
"За результатами медичного рекогносцирування та профільної наради в МОЗ вже ухвалюються рішення щодо відновлення чи посилення медичної інфраструктури шляхом залучення додаткових команд медицини катастроф з її подальшим відновленням. Наразі в область вже доставили необхідні лікарські засоби", - зазначають на сайті МОЗ.
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