Росіяни обстріляли Чугуїв, постраждала 11-річна дівчинка

Про це він написав у телеграмі.

Унаслідок ворожого удару постраждала дівчинка 11 років. Наразі її госпіталізували.

Також, за попередніми даними, пошкоджено критичну інфраструктуру, приватний сектор, підприємство, автозаправну станцію. На місцях уже працюють спеціалісти.

Уночі 17 вересня окупанти обстріляли Індустріальний район Харкова. Влучили двічі.