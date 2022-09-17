Росіяни обстріляли Чугуїв, постраждала 11-річна дівчинка
Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що 17 вересня окупанти обстріляли місто Чугуїв на Харківщині
Про це він написав у телеграмі.
Унаслідок ворожого удару постраждала дівчинка 11 років. Наразі її госпіталізували.
Також, за попередніми даними, пошкоджено критичну інфраструктуру, приватний сектор, підприємство, автозаправну станцію. На місцях уже працюють спеціалісти.
- Уночі 17 вересня окупанти обстріляли Індустріальний район Харкова. Влучили двічі.
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