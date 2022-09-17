Уночі окупанти обстріляли Харків, є два влучання
Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що близько 02:00 17 вересня росіяни обстріляли Індустріальний район Харкова, двічі влучили
Про це він написав у телеграмі.
Унаслідок ворожого удару спалахнула пожежа на одному з підприємств. Рятувальники вже ліквідували її.
Під час огляду місць вибухів було встановлено, що удар завдали ракетами типу 5В55 ЗРК "С-300".
- Учора, 16 вересня, на звільненій Харківщині виявили 10 окупантських катівень.
- Також вчора стало відомо, що на Харківщині врятували сімох громадян Шрі-Ланки, яких катували росіяни.
- За даними Інституту вивчення війни, українські війська повністю встановили контроль над Куп'янськом.
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