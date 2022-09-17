Уночі окупанти обстріляли Харків, є два влучання

Про це він написав у телеграмі.

Унаслідок ворожого удару спалахнула пожежа на одному з підприємств. Рятувальники вже ліквідували її.

Під час огляду місць вибухів було встановлено, що удар завдали ракетами типу 5В55 ЗРК "С-300".

Учора, 16 вересня, на звільненій Харківщині виявили 10 окупантських катівень.

Також вчора стало відомо, що на Харківщині врятували сімох громадян Шрі-Ланки, яких катували росіяни.

За даними Інституту вивчення війни, українські війська повністю встановили контроль над Куп'янськом.