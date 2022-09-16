На звільненій Харківщині виявили 10 окупантських катівень, - Клименко
На деокупованих територіях Харківщини виявили 10 катівень, які росіяни облаштували для цивільних
Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко під час брифінгу.
"Ми можемо говорити про ті безчинства, які творилися в наших містах. Заходячи в Балаклію чи в Ізюм, бачимо величезну кількість злочинів, скоєних проти цивільного населення. Виявлено 10 катівень", - зазначив він.
Далі він згадав дві катівні окупантів в Балаклії та шість - в Ізюмі.
Одна з балаклійських катівень, за його словами, була розташована у відділенні місцевої поліції. Там у камерах на вісьмох утримували щонайменше 40 людей. Вони перебували в нелюдських умовах, над ними знущалися та їх катували.
Ще одна балакліївська катівня була в приміщення друкарні.
"Були тортури – ми бачили на руках у людей сліди від електричних оголених дротів, по яких пускали струм, коли допитували. Були знайдені молотки та удавки. Зараз ми проводимо слідчі заходи для встановлення ступеня отриманих ушкоджень, які отримали люди", - сказав Клименко.
За словами голови Нацполіції, у катівнях діяли ОМОН з міста Тольятті, ФСБ, військовослужбовці так званої ЛНР та підрозділи Росгвардії.
- Під час брифінгу Клименко також повідомив, що на звільнених територіях Харківщини були знайдені 50 тіл цивільних та близько 445 могил у місці масового поховання.
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