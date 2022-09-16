Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко під час брифінгу.

"Ми можемо говорити про ті безчинства, які творилися в наших містах. Заходячи в Балаклію чи в Ізюм, бачимо величезну кількість злочинів, скоєних проти цивільного населення. Виявлено 10 катівень", - зазначив він.

Далі він згадав дві катівні окупантів в Балаклії та шість - в Ізюмі.

Одна з балаклійських катівень, за його словами, була розташована у відділенні місцевої поліції. Там у камерах на вісьмох утримували щонайменше 40 людей. Вони перебували в нелюдських умовах, над ними знущалися та їх катували.

Ще одна балакліївська катівня була в приміщення друкарні.

"Були тортури – ми бачили на руках у людей сліди від електричних оголених дротів, по яких пускали струм, коли допитували. Були знайдені молотки та удавки. Зараз ми проводимо слідчі заходи для встановлення ступеня отриманих ушкоджень, які отримали люди", - сказав Клименко.

За словами голови Нацполіції, у катівнях діяли ОМОН з міста Тольятті, ФСБ, військовослужбовці так званої ЛНР та підрозділи Росгвардії.

Під час брифінгу Клименко також повідомив, що на звільнених територіях Харківщини були знайдені 50 тіл цивільних та близько 445 могил у місці масового поховання.