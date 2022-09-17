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Головна війна з Росією ЗСУ встановили повний контроль над Куп'янськом, - ISW

ЗСУ встановили повний контроль над Куп'янськом, - ISW

17 вересня, 2022 субота
10:28
війна з Росією Куп'янськ

Збройним силам України вдалося взяти під повний контроль місто Куп'янськ на Харківщині

Про це повідомляє Інститут вивчення війни

Американські аналітики дійшли висновку, що українські війська змогли взяти під контроль весь Куп'янськ.

Експерти проаналізували повідомлення з соцмереж, у яких стверджувалося, що українські військові зайняли позиції на східному березі річки Оскіл та змогли підтвердити цю інформацію за допомогою геолокаційних  кадрів. 

"Росіянам, швидше за все, буде важко утримати позиції на сході Харківської області та на півночі Луганської області, оскільки українські сили захоплюють все більше позицій на східному березі Осколу", - дійшли висновку в ISW. 

Інфографіка - ISW

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Росія
Луганщина
ЗСУ
Харківщина
Військові новини
наступ ЗСУ
деокупація України
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