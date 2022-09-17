Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Американські аналітики дійшли висновку, що українські війська змогли взяти під контроль весь Куп'янськ.

Експерти проаналізували повідомлення з соцмереж, у яких стверджувалося, що українські військові зайняли позиції на східному березі річки Оскіл та змогли підтвердити цю інформацію за допомогою геолокаційних кадрів.

"Росіянам, швидше за все, буде важко утримати позиції на сході Харківської області та на півночі Луганської області, оскільки українські сили захоплюють все більше позицій на східному березі Осколу", - дійшли висновку в ISW.

Інфографіка - ISW

16 вересня спецпідрозділ Kraken повідомив про повне визволення міста Куп’янськ від російських окупантів.

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