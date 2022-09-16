Куп'янськ звільнено повністю, - спецпідрозділ Kraken
Спецпідрозділ Kraken повідомив про повне визволення міста Куп’янськ від російських окупантів
Про це йдеться у відео, опублікованому на Telegram військового підрозділу.
"Куп'янськ повністю звільнено. Внаслідок злагоджених дій підрозділом KRAKEN було успішно форсовано річку Оскіл, що дозволило нашим силам вибити ворога з лівобережної частини міста. Тепер місто повністю деокуповане та знаходиться під українським прапором. Контрнаступ української армії успішно продовжується на лівому березі Осколу. Рухаємось далі", - йдеться у повідомленні.
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