Куп'янськ звільнено повністю, - спецпідрозділ Kraken

Про це йдеться у відео, опублікованому на Telegram військового підрозділу.

"Куп'янськ повністю звільнено. Внаслідок злагоджених дій підрозділом KRAKEN було успішно форсовано річку Оскіл, що дозволило нашим силам вибити ворога з лівобережної частини міста. Тепер місто повністю деокуповане та знаходиться під українським прапором. Контрнаступ української армії успішно продовжується на лівому березі Осколу. Рухаємось далі", - йдеться у повідомленні.

У вечірньому зведенні за 16 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що українські захисники відбили атаку росіян на Бахмут і знищили 1 опорний пункт агресора.

Починаючи з 00:00 16 вересня російські війська завдали по території України 4 ракетних, 5 авіаційних та 12 ударів з РСЗВ.

Росіяни продовжують використовувати заклади освіти на тимчасово захоплених територіях, вони розміщують у школах та ліцеях особовий склад та військову техніку.

На окупованих територіях Херсонщини російські військові усвідомлюють, що їхні єдині шанси повернутись додому - це поранення або смерть.

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