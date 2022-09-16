На окупованих територіях РФ розміщує техніку та військових у закладах освіти, - Генштаб
Російські війська продовжують використовувати заклади освіти на тимчасово захоплених територіях, вони розміщують у школах та ліцеях особовий склад та військову техніку
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"За наявною інформацією, у населеному пункті Хомівка Луганської області, на території місцевого аграрного ліцею, розміщується військова техніка, а у корпусах - особовий склад противника. Така ж ситуація і в інших окупованих населених пунктах Харківської (Подоли), Запорізької (Чернігівка) та Херсонської (Підстепне) областей", - йдеться у звіті Генштабу.
- Починаючи з 00:00 16 вересня російські війська по території України завдали 4 ракетних, 5 авіаційних та 12 ударів з РСЗВ.
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