Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування військ на окремих напрямках, вводить резерви, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України", - пишуть в Генштабі.

Росія також продовжує тероризувати мирне населення України. Окупанти завдають удари по житлових кварталах та об’єктах цивільної інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

За поточну добу, 16 вересня, росіяни вже завдали 4 ракетні та 5 авіаційних ударів, здійснили 12 обстрілів із систем реактивної артилерії по об’єктах на території України.

Від авіаційних, ракетних ударів та обстрілів з РСЗВ постраждала інфраструктура понад 18 населених пунктів. Зокрема, це Харків, Золочів, Дружківка, Сіверськ, Закітне, Нью-Йорк, Мар’їнка, Полтавка, Малі Щербаки, Мирне, Велике Артакове, Кривій Ріг, Нікополь, Ольгівське, Запоріжжя, Оріхів та Миролюбівка.

Харківський напрямок:

Противник здійснив обстріли із озброєння танків, мінометів та артилерії, зокрема і з території РФ. Були удари в районах населених пунктів Гоптівка, Козача Лопань, Мала Вовча, Нескучне, Зибине, Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна, Куп’янськ та Пристін;

Слов’янський напрямок:

Зафіксовано влучання окупантів в районі населеного пункту Гороховатка.

Краматорський напрямок:

Постраждали населені пункти: Пришиб, Тетянівка, Крива Лука, Озерне, Пискунівка, Райгородок, Стародубівка, Білогорівка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Спірне, Ярова, Святогірськ, Донецьке та Білогорівка.

Бахмутський напрямок:

Нью-Йорк, Білогорівка, Роздолівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Одрадівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Яковлівка, Весела Долина, Веселе та Майорськ.

Авдіївський напрямок:

Мар’їнка, Красногорівка, Первомайське, Новомихайлівка, Авдіївка та Водяне.

"На Новопавлівському та Запорізькому напрямку ворог активних дій не проводив. Продовжив обстріли по всій лінії зіткнення. Від вогню артилерії окупантів постраждало понад 30 населених пунктів, зокрема і місто Запоріжжя", - додали в Генштабі.

Південнобузький напрямок

Обстрілів зазнали населені пункти Правдине, Луч, Степова Долина, Любомирівка, Новогригорівка, Мирне, Широке, Киселівка, Первомайське, Білогірка, Сухий Ставок, Іванівка, Біла Криниця, Новопетрівка, Ольгине, Високопілля, Нововознесенське та Осокорівка.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb