Поранення або смерть: на Херсонському напрямку росіяни скаржаться, що для них є лише два шляхи повернутись додому
На окупованих територіях Херсонщини російські військові усвідомлюють, що їхні єдині шанси повернутись додому - це поранення або смерть
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"В результаті успішних дій підрозділів Сил оборони, ворог щоденно зазнає значних втрат особового складу та військової техніки, що значно впливає на психологічний стан окупантів. Військовослужбовці підрозділів тактичної ланки противника, що діють у Херсонській області, розуміють безперспективність наступу, тому скаржаться, що для них є лише два шляхи повернення додому: або через поранення, або загибель", - пишуть в ЗСУ.
- Починаючи з 00:00 16 вересня російські війська завдали по території України 4 ракетних, 5 авіаційних та 12 ударів з РСЗВ.
- Росіяни продовжують використовувати заклади освіти на тимчасово захоплених територіях, вони розміщують у школах та ліцеях особовий склад та військову техніку.
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