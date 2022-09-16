Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Окупанти намагались наступати в районах населених пунктів Весела Долина, Бахмут, Зайцеве, Авдіївка та Новомихайлівка, але українські Сили оборони відбили всі атаки росіян.

Протягом поточної доби, 16 вересня, українська авіація уразила 4 райони зосередження живої сили та військової техніки РФ. Знищено 1 опорний пункт. Втрати ворога уточнюються.

"Наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили літак Су-24, дві крилаті ракети та один БпЛА окупантів. Ракетні війська і артилерія продовжують нищити ворога. У результаті вогневого ураження по станції розвантаження було зірвано поповнення російських окупаційних військ резервами. Крім того, в зону ураження потрапили 2 райони зосередження живої сили та бойової техніки російських окупантів. Втрати ворога уточнюються", - додали в ЗСУ.

Починаючи з 00:00 16 вересня російські війська завдали по території України 4 ракетних, 5 авіаційних та 12 ударів з РСЗВ.

Росіяни продовжують використовувати заклади освіти на тимчасово захоплених територіях, вони розміщують у школах та ліцеях особовий склад та військову техніку.

На окупованих територіях Херсонщини російські військові усвідомлюють, що їхні єдині шанси повернутись додому - це поранення або смерть.

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