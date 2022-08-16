English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна політика Наблизить Україну до законодавства ЄС: Рада ухвалила закон про офіційну статистику

Наблизить Україну до законодавства ЄС: Рада ухвалила закон про офіційну статистику

16 серпня, 2022 вiвторок
15:29
політика Верховна Рада

Верховна Рада сьогодні, 16 серпня, прийняла закон № 5886 про офіційну статистику, який має наблизити українську держстатистику до законодавства Європейського Союзу, за проголосували 255 народних депутатів

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України у телеграмі.

Як йдеться у повідомленні, 16 серпня Верховна Рада прийняла закон №5886 про офіційну статистику, який має наблизити українську держстатистику до статистичної системи Європейського Союзу, "за" проголосували 255 народних депутатів.

"Новий законопроєкт розроблено на базі рамкового регламенту Євросоюзу. Це дозволить максимально наблизитися до законодавства ЄС в сфері статистики", - пише Мінцифри.

Закон про офіційну статистику дозволить створювати IT-платформи, де всі процеси (від завантаження даних до розповсюдження) будуть автоматизовані та не залежатимуть від людини.

"Це пришвидшить отримання якісних даних і заощадить бюджет й людські ресурси. Також подання паперових звітів для збору статистичних даних юридичними особами буде заборонено, що стане ще одним кроком до побудови paperless-країни (безпаперового офісу, - ред.)", - пише Мінцифри.

"Прийняття закону створює належні правові умови для виконання зобов'язань, передбачених Угодою про асоціацію Україна – ЄС, та гармонізації державної статистичної діяльності з вимогами європейської статистичної системи", - написав міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов у телеграм.

  • Депутати Верховної Ради України звернулася до міжнародної спільноти з закликом засудити акт ядерного тероризму РФ на тимчасово окупованій ЗАЕС.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Верховна Рада
Читайте також:
Андрій Піонтковський
13 серпня, 2022 субота
Путін витягнув свій останній козир: все вирішиться найближчими днями, - Піонтковський
15 серпня, 2022 понедiлок
На Донецькому напрямку йдуть важкі бої. Піхоті не вистачає підтримки артилерії, - боєць батальйону "Свобода" Нацгвардії Рубан
15 серпня, 2022 понедiлок
Кличко розповів, коли дізнався, що РФ неминуче нападе на Україну
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.09
    Купівля 39.09
    Продаж 39.92
  • EUR
    Купівля 39.5
    Продаж 40.64
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
16 серпня
16:55
Путін
Путіну потрібно оголошувати мобілізацію для відновлення наступу армії РФ, - полковник СБУ Костенко
16:51
Здавав окупантам дислокацію та переміщення ЗСУ: мешканця Слов'янська взяли під варту
Здавав окупантам дислокацію та переміщення ЗСУ: мешканця Слов'янська взяли під варту
16:45
Колонка відомого бренду Bang&Olufsen в підтримку України
Відомий бренд аудіо- та відеообладнання Bang&Olufsen у співпраці з UNITED24 організував акцію на підтримку України
16:37
США провели випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III
16:17
Стефанчук та Шольц
Захист цілісності та суверенітету: Шольц відповів, чи може Україна західною зброєю обстрілювати Крим
16:14
єДопомога
Не лише для пенсіонерів: українці можуть отримати допомогу від шести міжнародних організацій
16:01
Оновлено
обстріл ракета
Окупанти вдарили ракетами по Житомирщині
15:30
посольство Італії в Києві
Італія надала Україні €200 млн кредиту на зарплати освітянам
15:27
Оновлено
Вибухи в Криму
Вибухи на авіабазі в Новофедорівці та на складі боєприпасів у Джанкої організували українські спецназівці у співпраці з місцевими партизанами, – NYT
15:20
Ексклюзив
На фото Зброійні сили України
На межі Луганщини й Донеччини досі тривають бойові дії, - очільник Сєверодонецької РВА
15:07
бензин
Пальне наразі не подорожчає: Рада провалила голосування за повернення акцизу
15:04
Усі хочуть перемоги України, але ніхто не хоче воювати з Росією, - Зеленський
14:27
НБУ
Шахрайства з картками та робота страхових компаній: на що найчастіше скаржаться українці в НБУ
14:22
російський безпілотник
За добу українські зенітники знищили два безпілотники "Орлан" та ракету, - речник командування Повітряних сил ЗСУ
14:20
Ексклюзив
Вибухи в Криму
"Бавовни" в Криму буде більше. Дипломатичної деокупації півострова вже не буде, - дипломат Огризко
14:18
На фото вертоліт Ка-52
РФ збільшила до 360 кількість гелікоптерів довкола України, - речник командування Повітряних сил ЗСУ
14:16
Ексклюзив
Розумний
Якщо буде потрібно, російське ТБ розкаже, що "не дуже й хотілось" мати Крим, - політолог Розумний
14:00
Ексклюзив
картина художник мистецтво
"Спецоперація" в культурній дипломатії: як Росія краде наших митців
13:59
Катерина Усик, дружина Усика
Дружина розповіла про погрози, які Усик отримував від російських окупантів
13:37
Вибухи в Криму
На військовій авіабазі РФ поблизу Сімферополя також пролунали вибухи, - РосЗМІ
13:34
Російська пропагандистка Земфіра Сулейманова
Російська пропагандистка Земфіра Сулейманова підірвалася на міні в тимчасово окупованому Донецьку
13:27
Зеленський оновив склад Ставки верховного головнокомандувача: вивів Баканова і Галагана
13:26
Ексклюзив
ЗАЕС
Від працівників Росатому на ЗАЕС нічого не залежить, їх не слухають військові і політики, - експерт з атомної енергетики Литвинський
12:54
Процес повернення тіл загиблих українських військових триває
Відбувся черговий обмін тілами загиблих військових між Україною та РФ: додому повернули 19 полеглих героїв
12:42
Вибух у Криму
"Кримський міст образився на склад, адже знову обрали не його": як соцмережі відреагували на вибухи й детонацію боєприпасів поблизу окупованого Джанкоя
12:32
Ексклюзив
ЗАЕС
Вся безпека на території ЗАЕС лежить на плечах співробітників, - ексголовний інженер Чорнобильської АЕС Штейнберг
12:28
Віталій Портников
"Вільна преса означає свободу від переслідувань і залякувань": президент Радіо Свобода закликав ретельно розслідувати ймовірне стеження за Віталієм Портниковим
12:23
Інфографіка
долар
Курс валют 16 серпня: ціна долара та євро на чорному ринку
12:21
переговори України з Росією
Кулеба розкрив невідомі подробиці переговорів з Лавровим в Туреччині
12:10
Ексклюзив
Ніна Южаніна
Влада хоче збільшити видатки держбюджету завдяки внутрішнім запозиченням, а не зовнішнім грантам, - нардепка Южаніна
12:08
Латвія
У Латвії пропонують перевіряти знання державної мови у отримувачів посвідок на проживання
11:56
окупанти Маріуполь
Окупанти заборонили виїзд вчителів із Маріуполя та побоями переконують виходити на роботу, - Андрющенко
11:49
На фото Володимир Зеленський
Зеленський відповів на петицію про зняття заборони на виїзд чоловіків за кордон
11:40
Ексклюзив
Сергій Згурець
Маленькі країни допомагають зброєю Україні за рахунок власної безпеки, бо відчувають загрозу з боку РФ, - Згурець
11:32
Віталій Портников
9 травня - День Перемоги ...1920 року
11:26
Олександр Положинський
"Точно став краще стріляти": співак Олександр Положинський підбив підсумки 3 місяців перебування у лавах ЗСУ
11:23
Оновлено
Вибухи на складі із боєприпасами біля Джанкоя
В окупованому Криму біля Джанкоя прогриміли вибухи. У міноборони РФ кажуть про "детонацію на майданчику тимчасового зберігання боєприпасів"
11:20
Південний, судно
Для споживачів Ефіопії: ще одне судно з зерном вийшло з порту Південний
11:08
Тарас Тополя
Допомагатимуть ЗСУ та дітям загиблих військових: Тарас Тополя заявив про заснування благодійного фонду "Антитіла"
11:07
Путін, морські десантники
"Відповідно до статуту ООН": Путін знайшов нове виправдання війни проти України
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV