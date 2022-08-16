Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України у телеграмі.

Як йдеться у повідомленні, 16 серпня Верховна Рада прийняла закон №5886 про офіційну статистику, який має наблизити українську держстатистику до статистичної системи Європейського Союзу, "за" проголосували 255 народних депутатів.

"Новий законопроєкт розроблено на базі рамкового регламенту Євросоюзу. Це дозволить максимально наблизитися до законодавства ЄС в сфері статистики", - пише Мінцифри.

Закон про офіційну статистику дозволить створювати IT-платформи, де всі процеси (від завантаження даних до розповсюдження) будуть автоматизовані та не залежатимуть від людини.

"Це пришвидшить отримання якісних даних і заощадить бюджет й людські ресурси. Також подання паперових звітів для збору статистичних даних юридичними особами буде заборонено, що стане ще одним кроком до побудови paperless-країни (безпаперового офісу, - ред.)", - пише Мінцифри.

"Прийняття закону створює належні правові умови для виконання зобов'язань, передбачених Угодою про асоціацію Україна – ЄС, та гармонізації державної статистичної діяльності з вимогами європейської статистичної системи", - написав міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов у телеграм.

Депутати Верховної Ради України звернулася до міжнародної спільноти з закликом засудити акт ядерного тероризму РФ на тимчасово окупованій ЗАЕС.

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