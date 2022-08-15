Про це інформує в телеграмі Енергоатом.

"Верховна Рада України ухвалила Постанову № 7667 про звернення до ООН, ЄС, Європейської Ради, Організації з безпеки та співробітництва в Європі, парламентів та урядів держав – членів МАГАТЕ щодо засудження акту ядерного тероризму, який здійснює держава-агресор на Запорізькій атомній електростанції в місті Енергодар", – йдеться у повідомленні.

Цю постанову підтримав 301 нардеп.

У постанові закликають міжнародне товариство застосувати санкції проти всієї російської атомної галузі, зокрема державної корпорації "Росатом", а також підприємств та організацій, що входять до її складу.

"Представники Державної корпорації з атомної енергії "Росатом" і АТ "Концерн Росенергоатом", які незаконно перебувають на станції, безпосередньо координують дії збройних сил Російської Федерації проти ЗАЕС, зокрема заходи, спрямовані на відключення ЗАЕС від енергосистеми України шляхом пошкодження за допомогою артилерійських обстрілів всіх ліній електропередач, що поєднують ЗАЕС із енергосистемою України", - йдеться у постанові.

Крім того, народні обранці звертаються з проханням до світової спільноти - запровадити санкції проти керівників Росатома та тих фізичних осіб, які відповідають за реалізацію політики РФ проти України.

Нардепи просять парламент та уряди країн, які входять до Міжнародного агентства з атомної енергії, звернутися до Генеральної конференції МАГАТЕ з вимогою призупинення дії привілеїв та прав РФ як члена МАГАТЕ, а також позбавлення права голосу Росії на засіданнях Ради керівників і можливості брати участь у різних програмах співробітництва.

12 серпня представник Росії в ООН Небензя виступив проти демілітаризації Запорізької АЕС. А нещодавно в раді безпеки РФ взагалі заявили, що повернення ЗАЕС під контроль України неможливе.

Водночас високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель підтримав заклики щодо створення довкола Запорізької атомної електростанції демілітаризованої зони.

14 серпня Енергоатом повідомив, що обстріли росіянами ЗАЕС спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції.

15 серпня Енергоатом інформував, що на ЗАЕС пошкоджено розподільчий пристрій, станція працює з ризиком порушень радіаційної безпеки.

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