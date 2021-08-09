НАБУ планує дати запит до Інтерполу щодо міжнародного розшуку Януковича

Про це заявив директор бюро Артем Ситник на брифінгу, передає РБК-Україна.



Він зазначив, що НАБУ отримало рішення суду про заочний арешт, що дозволяє клопотати про міжнародний розшук.



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"Далі будемо намагатись (оголосити в розшук Інтерполу), наскільки це буде успішно - велике питання", - додав Ситник.

Наприкінці липня НАБУ і САП подали до Вищого антикорупційного суду клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою експрезиденту Віктору Януковичу і його синові.

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють експрезидента Януковича у привласненні Межигір'я.

За версією слідства, Олександр Янукович організував створення та придбання приватних фірм з метою прикриття незаконної діяльності щодо заволодіння Межигір'ям. Його батько Віктор Янукович, будучи 2007 році на посаді прем'єр-міністра, за інформацією слідства, був пособником та шляхом зловживання своїм службовим становищем допоміг заволодіти держмайном у особливо великих розмірах.

Також Олександра Януковича підозрюють у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.



