НАБУ повідомило про підозру судді з Чернігівщини, який вимагав $20 тис. хабара
У середу, 10 листопада, Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру судді Чернігівського окружного адміністративного суду. Його викрили на отриманні $20 тис. хабара
Про це повідомляє НАБУ.
Слідство встановило, що суддя попросив та одержав гроші за ухвалення рішення в адміністративній справі на користь позивача. Він отримав кошти двома траншами: $7 тис. авансом, до винесення потрібного рішення, і $13 тис. - за фактом виконаної домовленості.
Суддю викрили та затримали відразу після одержання другого траншу у вівторок, 9 листопада. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
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