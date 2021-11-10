НАБУ повідомило про підозру судді з Чернігівщини, який вимагав $20 тис. хабара

Про це повідомляє НАБУ.



Слідство встановило, що суддя попросив та одержав гроші за ухвалення рішення в адміністративній справі на користь позивача. Він отримав кошти двома траншами: $7 тис. авансом, до винесення потрібного рішення, і $13 тис. - за фактом виконаної домовленості.



Суддю викрили та затримали відразу після одержання другого траншу у вівторок, 9 листопада. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.