НАБУ прийшло з обшуками в Укрзалізницю, - ЗМІ

Про це інформує ZN.ua із посиланням на власне джерело у НАБУ.

За інформацією джерела, обшуки пов'язані зі зловживаннями на закупівлях.

У справі також фігурує автомобіль, який отримав один з посадовців Укрзалізниці за певні послуги.