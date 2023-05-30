НАБУ прийшло з обшуками в Укрзалізницю, - ЗМІ
Слідчі Національного антикорупційного бюро проводять обшуки в службовому кабінеті голови правління ПАТ Укрзалізниця Євгена Лященка
Про це інформує ZN.ua із посиланням на власне джерело у НАБУ.
За інформацією джерела, обшуки пов'язані зі зловживаннями на закупівлях.
У справі також фігурує автомобіль, який отримав один з посадовців Укрзалізниці за певні послуги.
- 24 травня на хабарі викрили посадовця філії Центру забезпечення виробництва "Укрзалізниці". Він "за свої" послуги отримав новий автомобіль Toyota Camry вартістю понад 1,5 млн грн.
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