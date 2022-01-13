НАБУ викрило працівника Офісу генпрокурора на спробі отримати хабар у $150 тис.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

"Детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП та за сприяння Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора викрили заступника начальника одного з відділів ОГП на підбурюванні до надання неправомірної вигоди та шахрайстві. Також до кримінальної відповідальності притягнули й фізичну особу-посередника. Дії обох підозрюваних кваліфікували за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Працівник ОГП запропонував бізнесмену вирішити проблему, пов'язану із кримінальним переслідуванням.



За закриття кримінального провадження та повернення вилученого під час обшуків майна, а саме комп'ютерної техніки та автомобілів Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover, посадовець просив у бізнесмена $100 тис. Згодом сума збільшилася до $150 тис.

Щоб реалізувати план, співробітник ОГП залучив посередника.

НАБУ провело обшуки за місцем роботи обох підозрюваних та вилучило великі обсяги готівки. Статус цих коштів поки що перевіряють. Також слідство встановлює імовірних співучасників.







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