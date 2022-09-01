Відповідне звернення ГУР опублікувало у своєму телеграмі.

Своє звернення розвідники почали з факту того, що російські школярі цьогоріч засвоять один урок: збільшилася кількість сиріт.

Вони пишуть, що нинішній рік буде для російських дітей роком відкриттів.

"Вы узнаете, что ваша страна преступник, террорист и убийца, вы почувствуете, что такое нищета и холод, когда нечего одеть и постоянно хочется кушать, когда постоянно плачет мама и у вас, как и у ваших сверстников больше нет и никогда не будет папы", - пишуть у розвідці.

Вони просять дітей придивитися, скільки їхніх однокласників прийшли на щорічну лінійку самі або ж лише з мамою, адже їхні тати пішли на війну в Україну вбивати інших людей. Їх кинула там влада та командування.

Також розвідники закликали школярів зупинити своїх батьків, не відпускати їх воювати. Для цього запропонували кілька варіантів: просити його разом із мамою лишитися вдома, лишитися живим; сходити до тата на роботу та попросити його начальника не відпускати батька на війну; якщо ж тато вже поранений у лікарні, то просити його після одужання лишитися з ними. Також дітям пропонують піти до військової частини та попросити військове керівництво повернути тата додому з поля бою або ж подзвонити батькові та переконати його здатися в полон.

"Сегодня, придя после уроков домой, начните спасать жизнь своему отцу. Ведь так здорово, когда первого сентября тебя провожает в школу папа", - закликали в розвідці.

Раніше розвідка звернулася до кримчан із проханням повідомити про найпопулярніші місця відпочинку під час "оксамитового сезону".