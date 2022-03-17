Над Дніпропетровщиною українські військові знищили два російські літаки

Про це заявило Повітряне командування "Схід".



"Починаємо ранок з добрих новин. Вночі (на 17 березня, - ред.) над Дніпропетровщиною засобами ППО Повітряних Сил знищено два ворожих літака", - ідеться в повідомиленні.



Нагадаємо, раніше над Київщиною знищили російський літак та ще один - підбили.

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