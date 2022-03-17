Над Київщиною знищили російський літак та ще один – підбили

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Щойно в небі над Київщиною було знищено Су-25 та підбито Су-35 противника. Загалом за добу мінус більше 10 повітряних цілей РФ", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 16 березня, протиповітряна оборона знищила три російські винищувачі Су-30см, один винищувач бомбардувальник Су-34, один нерозпізнаний літак, два вертольоти та один БпЛА.

Додамо, станом на 16 березня ворогом в повній мірі не досягнуто жодної стратегічної мети наступальної операції.