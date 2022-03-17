Над Київщиною знищили російський літак та ще один – підбили
У небі над Київською областю вночі 17 березня було знищено російський літак Су-25, ще один – підбили.
Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
"Щойно в небі над Київщиною було знищено Су-25 та підбито Су-35 противника. Загалом за добу мінус більше 10 повітряних цілей РФ", – йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, сьогодні, 16 березня, протиповітряна оборона знищила три російські винищувачі Су-30см, один винищувач бомбардувальник Су-34, один нерозпізнаний літак, два вертольоти та один БпЛА.
- Додамо, станом на 16 березня ворогом в повній мірі не досягнуто жодної стратегічної мети наступальної операції.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 30.1
-
EUR
Купівля 32.39Продаж 33.42
- Актуальне
- Важливе