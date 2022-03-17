Окупанти не досягли жодної стратегічної мети в Україні, – Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України поінформував про оперативну обстановку на фронтах станом на 00:00 17 березня.



"Станом на 16 березня ворогом в повній мірі не досягнуто жодної стратегічної мети наступальної операції", – йдеться в повідомленні.

На Волинському напрямку російські окупанти продовжують використовувати територію Білорусі для нанесення ракетних ударів по українських містах і забезпечення своїх військ. При цьому білоруські спецслужби опитують людей, які перетинають українсько-білоруський кордон.

На Поліському напрямку противник продовжує вести розвідку і намагається організувати контрбатарейну боротьбу. Досягти значних успіхів ворогу не вдалося.

На Сіверському та Слобожанському активних наступальних дій противник не робив. Ворог намагається закріпитися на раніше захоплених рубежах, провести перегрупування військ і поповнити запаси.

При цьому російські окупанти не залишають спроб просунутися на південь від Ізюма. Однією з цілей може бути продовження наступу в напрямку Слов'янська.

У Південнобузькому операційному районі противник намагається закріпитися на займаних позиціях. Після завданого ЗСУ удару по аеродрому в Херсоні окупанти намагаються перебазувати вцілілу техніку.

У північно-західній частині Чорноморський флот російських окупантів продовжує блокувати судноплавство.

Нагадаємо, головнокомандувач Залужний показав, як українські артилеристи "влаштували highway to hell" росіянам.