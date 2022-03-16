Головнокомандувач Залужний показав, як українські артилеристи "влаштували highway to hell" росіянам
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поділився відео, як українські артилеристи "влаштували highway to hell" російському командному пункту
Відео Залужний опублікував у Facebook.
"На Київському напрямку наші артилеристи влаштували highway to hell командному пункту і пункту забезпечення 35-ої Армії Східного військового округу ЗС РФ", - написав Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під відео.
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