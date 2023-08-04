Над Харківщиною зафіксували БПЛА невстановленого типу

Про це повідомляють Повітряні Сили України.

"Спостерігається БПЛА невстановленого типу на півдні Харківщини. Рухається у бік обласного центру регіону. Напрямок може змінюватись. Слідкуйте за повідомленнями", - йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога на Харківщині тривала з 2:25 до 2:38.