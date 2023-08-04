Над Харківщиною зафіксували БПЛА невстановленого типу
У ніч з 3 на 4 серпня російські терористи запустили БПЛА невстановленого типу
Про це повідомляють Повітряні Сили України.
"Спостерігається БПЛА невстановленого типу на півдні Харківщини. Рухається у бік обласного центру регіону. Напрямок може змінюватись. Слідкуйте за повідомленнями", - йдеться у повідомленні.
Повітряна тривога на Харківщині тривала з 2:25 до 2:38.
- У ніч з 1 на 2 серпня російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" для обстрілу України. Є пошкодження у Києві та Одеській області.
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