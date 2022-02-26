Над Херсоном прапор України, - мер

Про це він повідомив у Facebook.



"Над Херсоном український прапор. Місто працює та живе. О 6.30 на лінії вийшли перші тролейбуси. Встигаємо трохи навіть прибирати місто", - написав Колихаєв.



Мер додав, що вирішується питання з продовольством.



"Стежте за оновленнями інформації на офіційному сайті міськради. Водопостачання у звичайному режимі", - зазначив він.



Мер спростував інформацію, що вода постачається лише в окремі години.



"Усі аварії намагаємося усувати оперативно. Вчора у бомбосховищах Херсона народилися двоє здорових хлопчаків. Наші медики були готові і все пройшло успішно – і для мам, і нових херсонців", - підсумував Колихаєв.



