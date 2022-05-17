Над Миколаївщиною ЗСУ збили крилату ракету, запущену у напрямку західних областей України
Підрозділи командування повітряних сил ЗСУ збили російську ракету, випущену з Каспійського напрямку вбік західних областей
Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Як передає командування, вночі 17 травня підрозділ зенітних ракетних військ повітряного командування "Південь" збив російську ракету у небі над Миколаївською областю.
Ракету було випущено стратегічним бомбардувальником, що атакував Україну з Каспійського напрямку.
Повідомляється, що ворожа ціль рухалася у напрямку західних областей України.
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