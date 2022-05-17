Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Як передає командування, вночі 17 травня підрозділ зенітних ракетних військ повітряного командування "Південь" збив російську ракету у небі над Миколаївською областю.

Ракету було випущено стратегічним бомбардувальником, що атакував Україну з Каспійського напрямку.

Повідомляється, що ворожа ціль рухалася у напрямку західних областей України.

Учора 16 травня підрозділи повітряного командування "Південь" збили крилату ракету, яку окупанти випустили убік Одеси

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