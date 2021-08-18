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"Над містом літають бойові літаки, а волосся стає дибки": соцмережі про репетицію параду до Дня Незалежності

18 серпня, 2021 середа
19:42
Суспільство Репетиція параду

Українська спільнота не лишилась байдужою до репетиції параду з нагоди 30-ї річниці Незалежності. Як громадяни реагують на колони військовослужбовців, важку бронетехніку та винищувачі, розповідає Еспресо.TV

Еспресо.TV пропонує ознайомитись з реакцією суспільства на репетицію параду до Дня Незалежності України 18 серпня.

Як відомо, вулицями столиці парадним кроком пройшли представники різних армійських підрозділів. Серед них вперше учасниками параду стали військові кінологи, які крокували в супроводі службових собак.
 


 

Також головною вулицею столиці проїхали колони важкої бронетехніки.

А в різних місцях Києва також помітили літаки.

 


 

"Люблю парад і ще більше люблю репетицію параду. В ці дні особливе відчуття безпеки і гордості. Дим і забруднене повітря в центрі - звісно мінус. І великий. Але вірю, що екологізація настане і в оборонному секторі. До речі, цьому дуже посприяє вступ в НАТО. В Організації активно обговорюється питання декарбонізації техніки і зброї, і ВПК країн-членів Альянсу".

 


"Багато істерії з приводу перекритого центру через репетицію параду до Дня Незалежності. Дорогі мої, по Києву і так неможливо пересуватися - хіба що під землею. Видихніть, порадійте гарній погоді, привітайте захисників".

 


 



"Хрещатик перекрито. Репетиція до параду. Над містом літають бойові літаки. "На Москву!" - жартують кияни. А у мене волосся стає дибки".



"І пам’ятайте, є лиш два варіанти. Або по Хрещатику буде марширувати українська армія, або армія окупанта. Я - за перший варіант".

 


 
 

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