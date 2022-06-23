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Головна війна з Росією Над Одещиною ППО збила дві російські ракети, - ОК "Південь"

Над Одещиною ППО збила дві російські ракети, - ОК "Південь"

23 червня, 2022 четвер
14:36
війна з Росією збиті ракети

23 червня над Одещиною збили дві російські крилаті ракети, які летіли з моря в бік України

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь", інформує "Суспільне".

Ракети збили під час повітряної тривоги, яку в Одеські області оголосили о 12:02. Вибухи в Одесі було чутно о 12:04.

  • Також сьогодні, 23 червня, близько 11:10 сильні вибухи було чутно в Миколаєві, оголошено загрозу артилерійського обстрілу.

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ППО
Одещина
крилаті ракети
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