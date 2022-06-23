У Миколаєві лунали потужні вибухи
Близько 11:10 23 червня в Миколаєві було чутно сильні вибухи, оголошено загрозу артилерійського обстрілу
Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич у телеграмі.
"У Миколаєві лунають потужні вибухи. Пройдіть в укриття. Будьте максимально обережними!" - наголосив він.
У місті оголосили загрозу артилерійського обстрілу.
- 22 червня на Миколаївщині росіяни обстріляли щонайменше 5 будинків і поранили п'ятьох цивільних.
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