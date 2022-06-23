Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич у телеграмі.

"У Миколаєві лунають потужні вибухи. Пройдіть в укриття. Будьте максимально обережними!" - наголосив він.

У місті оголосили загрозу артилерійського обстрілу.

22 червня на Миколаївщині росіяни обстріляли щонайменше 5 будинків і поранили п'ятьох цивільних.

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