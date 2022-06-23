Росіяни обстріляли Миколаївщину: пошкоджено будинки, поранено 5 людей
На Миколаївщині 22 червня росіяни обстріляли щонайменше 5 будинків і поранили п'ятьох цивільних
Про це повідомила голова Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва в телеграмі.
"Вчора знову поцілили по житловим кварталам міста Миколаєва. Пошкоджено, щонайменше, п’ять житлових будинків", - зазначила вона.
Постраждали громади Баштанського і Миколаївського районів. Зокрема, під ворожі обстріли потрапили Широківська, Березнегуватська, Галіцинівська та Первомайська громади.
"Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 5 людей. Дітей серед постраждалих немає", - наголосила голова облради.
За словами Ганни Замазєєвої, поранених ушпиталили й надають їм необхідну допомогу.
"Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 267 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 101 постраждалий отримав допомогу амбулаторно", - додала вона.
- 21 червня на Миколаївщині росіяни поранили 18 людей, є загиблі, пошкоджено будинки, школи, промислові об'єкти.
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