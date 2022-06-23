Про це повідомила голова Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва в телеграмі.

"Вчора знову поцілили по житловим кварталам міста Миколаєва. Пошкоджено, щонайменше, п’ять житлових будинків", - зазначила вона.

Постраждали громади Баштанського і Миколаївського районів. Зокрема, під ворожі обстріли потрапили Широківська, Березнегуватська, Галіцинівська та Первомайська громади.

"Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 5 людей. Дітей серед постраждалих немає", - наголосила голова облради.

За словами Ганни Замазєєвої, поранених ушпиталили й надають їм необхідну допомогу.

"Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 267 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 101 постраждалий отримав допомогу амбулаторно", - додала вона.

21 червня на Миколаївщині росіяни поранили 18 людей, є загиблі, пошкоджено будинки, школи, промислові об'єкти.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb