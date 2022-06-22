Про це заявила голова Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва в телеграмі.

За її словами, 21 червня під ворожий вогонь потрапили житлові квартали Миколаєві. Також постраждали громади Баштанського й Миколаївського районів. Зокрема, росіяни обстріляли Широківську, Березнегуватську, Інгульську, Куцурубську, Очаківську, Радсадівську, Воскресенську та Первомайську громади.

"Серед пошкоджень будинки, школи, соціальні та промислові об’єкти. На жаль, є загиблі та поранені. Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 18 людей", - наголосила Ганна Замазєєва.

Усіх постраждалих ушпиталили, їм надають необхідну допомогу. Дітей серед поранених немає.

"Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 274 громадянина, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 51 постраждалий отримав допомогу амбулаторно", - зауважила голова облради.

Уранці 21 червня в Миколаєві було чути вибухи.

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