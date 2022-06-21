У Миколаєві чути вибухи
У місті Миколаїв було чути вибухи
Про це йдеться в застосунку "єТривога".
Жителів Миколаєва закликали бути обережними, адже в місті було чути вибухи.
Більше інформації поки немає. Офіційно її ніхто наразі не підтвердив.
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