У Миколаєві чути вибухи

Про це йдеться в застосунку "єТривога".

Жителів Миколаєва закликали бути обережними, адже в місті було чути вибухи.

Більше інформації поки немає. Офіційно її ніхто наразі не підтвердив.

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