Над прифронтовими районами України пролетів літак-розвідник з Британії
У небі над Україною у суботу, 11 грудня 2021 року, літав літак-розвідник армії США
Борт прослідував уздовж тимчасово окупованих Росією Криму та частини територій Донбасу, розповідає Ліга.net.
За даними сервісу Flight Radar 24, американський розвідлітак Boeing RC-135W Rivet Joint із позивним JAKE 11 злетів із Великої Британії, долетів до України, біля Первомайська Харківської області повернув на південь, а біля Токмака Запорізької області - на захід.
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"Над Одещиною літак розвернувся і почав повертатися тим самим маршрутом, ймовірно, назад до Британії", - зазначає видання.
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