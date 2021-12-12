Над прифронтовими районами України пролетів літак-розвідник з Британії

Борт прослідував уздовж тимчасово окупованих Росією Криму та частини територій Донбасу, розповідає Ліга.net.



За даними сервісу Flight Radar 24, американський розвідлітак Boeing RC-135W Rivet Joint із позивним JAKE 11 злетів із Великої Британії, долетів до України, біля Первомайська Харківської області повернув на південь, а біля Токмака Запорізької області - на захід.



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"Над Одещиною літак розвернувся і почав повертатися тим самим маршрутом, ймовірно, назад до Британії", - зазначає видання.

