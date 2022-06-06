Про це повідомляє Еспресо.TV.

Рафаель Надаль переграв у фіналі норвежця Каспера Рууда - 6:3, 6:3, 6:0. Іспанець переміг на Ролан Гаррос у 14-те у кар'єрі.

Загалом Надаль виграв 22-й турнір Grand Slam. 36-річний іспанець є найтитулованішим тенісистом в історії. За кількість виграних турнірів найпрестижнішої серії він випереджає швейцарця Роджера Федерера та серба Новака Джоковича, в яких по 20 титулів.

Жіночий турнір Ролан Гаррос виграла Іга Швьонтек з Польщі, яка перемогла у фіналі Корі Гауфф зі США - 6:1, 6:3.

Ролан Гаррос 2022

Париж, Франція

Чоловіки. Фінал

5 червня

Рафаель Надаль (Іспанія) – Каспер Рууд (Норвегія) 6:3, 6:3, 6:0

Жінки. Фінал

4 червня

Іга Швьонтек (Польща) – Корі Гауфф (США) 6:1, 6:3

3 червня українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з Оленою Остапенко з Латвії зупинилася у півфіналі Ролан Гаррос.

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