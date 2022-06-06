Надаль став 14-разовим переможцем Ролан Гаррос
Іспанський тенісист Рафаель Надаль виграв Відкритий чемпіонат Франції у 14-те у кар'єрі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Рафаель Надаль переграв у фіналі норвежця Каспера Рууда - 6:3, 6:3, 6:0. Іспанець переміг на Ролан Гаррос у 14-те у кар'єрі.
Загалом Надаль виграв 22-й турнір Grand Slam. 36-річний іспанець є найтитулованішим тенісистом в історії. За кількість виграних турнірів найпрестижнішої серії він випереджає швейцарця Роджера Федерера та серба Новака Джоковича, в яких по 20 титулів.
Жіночий турнір Ролан Гаррос виграла Іга Швьонтек з Польщі, яка перемогла у фіналі Корі Гауфф зі США - 6:1, 6:3.
Ролан Гаррос 2022
Париж, Франція
Чоловіки. Фінал
5 червня
Рафаель Надаль (Іспанія) – Каспер Рууд (Норвегія) 6:3, 6:3, 6:0
Жінки. Фінал
4 червня
Іга Швьонтек (Польща) – Корі Гауфф (США) 6:1, 6:3
- 3 червня українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з Оленою Остапенко з Латвії зупинилася у півфіналі Ролан Гаррос.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.11
Купівля 34.11Продаж 35.38
-
EUR
Купівля 36.02Продаж 37.74
- Актуальне
- Важливе