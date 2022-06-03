Українка Кіченок програла у півфіналі парного "Ролан Гаррос"
Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з Оленою Остапенко з Латвії не зуміла здобути перемогу в півфіналі парного "Ролан Гаррос"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Кіченок та Остапенко програли представницям Франції Каролін Гарсії та Крістіні Младенович у другому та третьому сетах - 6:2, 4:6, 2:6..
Матч тривав 1 годину 56 хвилин. Людмила Кіченок та Олена Остапенко 4 рази подали навиліт, допустили 2 подвійні помилки та 4 /7 реалізовних брейк-пойнтів.
У фіналі парного "Ролан Гаррос" Гарсія і Младенович зіграють проти пари Корі Гофф і Джессіки Пегули.
Ролан Гаррос
3 червня
Парний розряд Півфінал
Каролін Гарсія (Франція) / Крістіна Младенович (Франція) – Людмила Кіченок (Україна) / Олена Остапенко (Латвія) 2:6, 6:4, 6:2
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Людмила Кіченок стала першою українкою, яка змогла пробитися до парного півфіналу Великого Шолома за 14 років.
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