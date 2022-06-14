Про це заявив представник Пентагону Антон Семельрот, повідомляє РБК-Україна. з посиланням на кореспондента "Голосу Америки" Джеффа Селдіна.

За його словами, зараз Пентагон не має доказів того, що зброя, відправлена Україні, потрапляє на чорний ринок.

"Натомість ми бачимо ефективність зброї, яку ми надаємо українцям щодня", - наголосив Семельрот.

Також він розповів, що такий варіант перепродажу ретельно перевірявся перед відправкою зброї до України.

"Українське керівництво запевнило нас, що розуміє всю відповідальність", - додав Семельрот.

Напередодні Міністр оборони США Ллойд Остін заявив що його країна готова "надати все і допомогти Україні бути успішною", прокоментувавши потребу Києва у 1000 гаубиць і 300 ракетних системах залпового вогню для перемоги над Росією.

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