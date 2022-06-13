Очільник Пентагона Остін про потребу України в 1 тис. гаубиць і 300 РСЗВ: "США готові надати все і допомогти успіху"

Про це Остін сказав у відповідь на питання видання Foreign Policy, повідомляє сайт Пентагона.

"По-перше, США готові надати все і допомогти Україні бути успішною", - сказав Остін.

Також міністр оборони США нагадав про вже надану Україні військову допомогу від США і партнерів, які також долучилися до підтримки України зброєю.

"У нас є партнери з усього світу, які готові допомогти Україні суттєво. Ми вже бачили - знаєте, ми вже надали значну кількість гаубиць і значну кількість 155-мм боєприпасів, а також багато інших речей. Але й інші країни надали 155-мм гаубиці", - сказав Остін.

Очільник Пентагона запевнив, що США продовжать підтримувати Україну і надавати допомогу для захисту української території.

"Ми продовжуватимемо працювати, щоб якомога швидше отримати якомога більше, щоб допомогти їм досягти успіху. І ми зосереджуємось на тому, щоб ми їм допомагали, давали їм те, що необхідно для захисту їхньої суверенної території", - підсумував Остін.

Раніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україні для перемоги над Росією потрібні 1000 гаубиць калібру 155 мм, 300 реактивних систем залпового вогню, 500 танків, 2000 одиниць бронетехніки та 1000 дронів.

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