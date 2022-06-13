Про це Подоляк написав у twitter.

"Буду прямолінійним. Щоб закінчити війну та викинути росіян з України, нам потрібен паритет важкої зброї: 1000 гаубиць калібру 155 мм; 300 реактивних систем залпового вогню; 500 танків; 2000 одиниць бронетехніки; 1000 дронів", - написав Подоляк.

Він додав, що очікує від західних партнерів на відповідне рішення 15 червня, коли у Брюсселі відбудеться буде зустріч контактної групи міністрів оборони.

13 червня радник міністра оборони Юрій Сак заявив, що Україні для переходу в контрнаступ потрібні 100 далекобійних артилерійських систем.

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