У Офісі президента розповіли, яка зброя необхідна, щоб викинути РФ з України
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні для перемоги над Росією необхідно встановити паритет у важкому озброєнні
Про це Подоляк написав у twitter.
"Буду прямолінійним. Щоб закінчити війну та викинути росіян з України, нам потрібен паритет важкої зброї: 1000 гаубиць калібру 155 мм; 300 реактивних систем залпового вогню; 500 танків; 2000 одиниць бронетехніки; 1000 дронів", - написав Подоляк.
Він додав, що очікує від західних партнерів на відповідне рішення 15 червня, коли у Брюсселі відбудеться буде зустріч контактної групи міністрів оборони.
- 13 червня радник міністра оборони Юрій Сак заявив, що Україні для переходу в контрнаступ потрібні 100 далекобійних артилерійських систем.
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