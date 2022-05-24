Надання статусу кандидата в ЄС для України та країн Західних Балкан не суперечать одне одному, - МЗС відреагувало на заяву прем'єра Нідерландів
Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву прем'єра Нідерландів Марка Рютте про те, що Україна навряд чи скоро отримає статус кандидата на вступ до ЄС, і про несправедливість стосовно країн Західних Балкан
Про це він написав у Facebook.
"Несправедливо прив‘язувати надання Україні статусу кандидата в члени ЄС до прогресу в інтеграції Західних Балкан. Ми повністю підтримуємо європейську інтеграцію країн Західних Балкан, але кожна країна заслуговує на індивідуальний підхід", - зазначив Ніколенко.
Речник заявив, що надання статусу кандидата в члени ЄС для України та країн Західних Балкан не суперечить одне одному.
"Навпаки, це має бути комплементарний процес. Інтеграція України та Західних Балкан лише зробить ЄС сильнішим та більш процвітаючим. Україна захищає європейські цінності, мир та безпеку Європи ціною життів своїх громадян", - написав він.
За словами речника, настав момент істини.
"ЄС має продемонструвати солідарність з Україною не тільки на словах, але і на ділі. В інтересах Європи шукати рішення, а не відмовки", - підсумував Ніколенко.
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Прем'єр-міністр Нідерландів висловив сумнів, що Україна у червні 2022 року отримає статус кандидата на вступ до Євросоюзу.
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