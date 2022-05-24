Прем'єр Нідерландів скептично висловився про надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС
Прем'єр-міністр Нідерландів висловив сумнів, що Україна у червні 2022 року отримає статус кандидата на вступ до Євросоюзу
Про це повідомляє NLTimes.
За його словами, Україні у червні можуть запропонувати замість повноцінного статус потенційного кандидата на вступ до Європейського Союзу.
"Одна з можливостей полягає в тому, що Україна стає потенційним кандидатом на вступ і їй повідомлять, скільки кроків ще треба зробити, щоб отримати цей статус. Так вже було з Боснією і Герцеговиною. Це допоможе гарантувати, що український уряд не буде демотивовано", - сказав Рютте.
Він додав, що до російського вторгнення Україна була дуже далеко від статусу кандидата.
- Україна подала заявку на вступ до ЄС за прискореною процедурою 28 лютого.
- 1 березня Євросоюз офіційно розпочав процедуру розгляду заявки України на членство.
- 21 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Україні не потрібні компроміси в питанні отримання статусу кандидата у ЄС.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.65
Купівля 34.65Продаж 36.38
-
EUR
Купівля 36.39Продаж 38.5
- Актуальне
- Важливе