Надавав послуги інтернет-провайдера на окупованій Луганщині: у Києві затримали бізнесмена за підозрою у співпраці з РФ

Про це інформує СБУ.

Як встановило слідство, чоловік організував незаконну діяльність у співпраці зі своєю родичкою, яка проживає у тимчасово захопленому місті Кадіївка на Луганщині. Вони створили компанію-провайдера, яку зареєстрували в місцевій окупаційній адміністрації та у РФ в "Роскомнадзорі".

"За матеріалами слідства, він систематично сплачує "податки" до "бюджету" окупаційної адміністрації РФ у тимчасово захопленому Луганську, чим фінансує російську агресію. Також компанія фігуранта транслює у регіоні заборонені російські телеканали, які масово нав’язують місцевим жителям наративи Кремля, насамперед про війну в Україні", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків за місцем проживання чоловіка у Києві виявили понад 7,5 млн у гривневому еквіваленті. На ці кошти наклали арешт, а затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у т.ч. окупаційною адміністрацією держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб).

"Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності його спільниці, яка переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території України", - додали в СБУ.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.