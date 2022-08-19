Нафтогаз купує ТЕС у Славутичі: вироблятиме тепло та електрику з біомаси
АМКУ дозволив дочці Нафтогазу придбати контрольну частку недобудованої Славутицької ТЕС
Про це повідомляє Антимонопольний комітет України.
Дочірнє підприємство «Нафтогаз Біоенергія» (НАК «Нафтогаз України») придбає частку у статутному капіталі ТОВ "Славутицька ТЕС", що забезпечує перевищення 50 %голосів у вищому органі управління товариства. Відповідний дозвіл надав АМКУ.
Згідно з інформацією заявників, Славутицька ТЕС вироблятиме електричну енергію та вироблятиме і постачатиме теплову енергію в територіальних межах міста Славутич (Київська область).
Наразі на ТЕС триває будівництво та введення в експлуатацію енергогенеруючих потужностей: когенераційної установки (комплекс обладнання, що працює за способом комбінованого виробництва електричної і теплової енергії) та котельної, що працюватимуть з використанням альтернативних джерел енергії – біомаси.
Введення Славутицької ТЕСв експлуатацію дасть змогу відмовитись від спалювання газу для виробництва енергії, на користь відновлювальних джерел. Як наслідок, місцева енерго- та тепло- генерація буде незалежною від постачання газу та його вартості, що забезпечить посилення енергетичної безпеки України та покращить стан навколишнього середовища, пояснюють в АМКУ.
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