Про це повідомляє Антимонопольний комітет України.

Дочірнє підприємство «Нафтогаз Біоенергія» (НАК «Нафтогаз України») придбає частку у статутному капіталі ТОВ "Славутицька ТЕС", що забезпечує перевищення 50 %голосів у вищому органі управління товариства. Відповідний дозвіл надав АМКУ.

Згідно з інформацією заявників, Славутицька ТЕС вироблятиме електричну енергію та вироблятиме і постачатиме теплову енергію в територіальних межах міста Славутич (Київська область).

Наразі на ТЕС триває будівництво та введення в експлуатацію енергогенеруючих потужностей: когенераційної установки (комплекс обладнання, що працює за способом комбінованого виробництва електричної і теплової енергії) та котельної, що працюватимуть з використанням альтернативних джерел енергії – біомаси.

Введення Славутицької ТЕСв експлуатацію дасть змогу відмовитись від спалювання газу для виробництва енергії, на користь відновлювальних джерел. Як наслідок, місцева енерго- та тепло- генерація буде незалежною від постачання газу та його вартості, що забезпечить посилення енергетичної безпеки України та покращить стан навколишнього середовища, пояснюють в АМКУ.

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