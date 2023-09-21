Нафтогаз оголосив про вихід із дефолту

Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії.

Нафтогаз України успішно виконав умови реструктуризації єврооблігацій, які мали бути погашені у 2022 та 2026 роках, здійснивши всі необхідні платежі. Як наслідок група Нафтогаз вийшла зі стану дефолту.

"Офіційний вихід з дефолту за єврооблігаціями 2022/26 дає можливість нам розглядати нове фінансування плану капітальних інвестицій розвитку групи. Цьому передувала велика робота з інвесторами. Дякуємо нашим міжнародним партнерам за співпрацю та довіру", - зазначив голова правління Нафтогазу України Олексій Чернишов.

Він додав, що досягнення компромісу стало можливим також завдяки допомозі фінансових та юридичних консультантів.

Наприкінці липня 2022 року Нафтогаз в останній день пільгового періоду не виплатив бондхолдерам борги за облігаціями та увійшов в технічний дефолт. Перед тим тримачі євробондів Нафтогазу України відмовились погоджуватись на відтермінування виплат на два роки.