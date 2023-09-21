Нафтогаз оголосив про вихід із дефолту
Станом на 20 вересня Нафтогаз виконав кредитні зобовʼязання перед інвесторами за єврооблігаціями
Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії.
Нафтогаз України успішно виконав умови реструктуризації єврооблігацій, які мали бути погашені у 2022 та 2026 роках, здійснивши всі необхідні платежі. Як наслідок група Нафтогаз вийшла зі стану дефолту.
"Офіційний вихід з дефолту за єврооблігаціями 2022/26 дає можливість нам розглядати нове фінансування плану капітальних інвестицій розвитку групи. Цьому передувала велика робота з інвесторами. Дякуємо нашим міжнародним партнерам за співпрацю та довіру", - зазначив голова правління Нафтогазу України Олексій Чернишов.
Він додав, що досягнення компромісу стало можливим також завдяки допомозі фінансових та юридичних консультантів.
Наприкінці липня 2022 року Нафтогаз в останній день пільгового періоду не виплатив бондхолдерам борги за облігаціями та увійшов в технічний дефолт. Перед тим тримачі євробондів Нафтогазу України відмовились погоджуватись на відтермінування виплат на два роки.
- Раніше Чернишов заявив, що Нафтогаз не планує продовжувати контракт на транзит газу з Росії після закінчення терміну його дії в кінці 2024 року. Однак, можливо, доведеться враховувати потреби Європи в постачанні блакитного палива.
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